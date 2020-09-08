Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 вересня 2020, Київ 09:16
Відео

До зими води в Криму не буде?

До зими води в Криму не буде?
Embed
До зими води в Криму не буде?

No media source currently available

0:00 0:10:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

До зими води в Криму не буде? За прогнозами місцевої влади, у режимі економії кримчани житимуть щонайменше до зими. З 24-го серпня у Сімферополі, Сімферопольському і Бахчисарайському районах запровадили обмеження режиму подачі води. Відтепер у кримчан вода буде за графіком, або взагалі привозною. З вересня воду кримчанам даватимуть по кілька годин - зранку та ввечері. Якщо ситуація не покращиться, у Сімферополі подаватимуть воду через день.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG