До зими води в Криму не буде? За прогнозами місцевої влади, у режимі економії кримчани житимуть щонайменше до зими. З 24-го серпня у Сімферополі, Сімферопольському і Бахчисарайському районах запровадили обмеження режиму подачі води. Відтепер у кримчан вода буде за графіком, або взагалі привозною. З вересня воду кримчанам даватимуть по кілька годин - зранку та ввечері. Якщо ситуація не покращиться, у Сімферополі подаватимуть воду через день.