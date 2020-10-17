Путін як Брежнєв: «Що наше, то наше. А що ваше – посперечаємося»

Путін користується доктриною Брежнєва. Її формулювали так: «Що наше, то наше, а що ваше, то про це ми ще посперечаємося», вважає російський політолог Андрій Зубов. На його думку, Путін хоче зробити так, щоб тема повернення Криму більше ніколи не підіймалася всередині країни. І щоб повернення Криму Україні не стало частиною політичного порядку денного опозиції. Крим – це Україна! Тепер за такий заклик у Росії спочатку можуть оштрафувати, а далі, взагалі, запроторити до в’язниці. На 10 років. Наприкінці вересня Держдума ухвалила закони щодо посилення відповідальності за заклики до відчуження територій Росії та дії, спрямовані на це. Закручувати гайки у Кремлі почали після того, як росіяни нібито проголосували за путінські поправки до Конституції Росії. Невже Кремль боїться втратити контроль над Кримом та іншими землями, які раніше загарбав - Курили, Калінінград? І чому саме актор Володимир Машков запропонував такі зміни? Можливо, це радянська політтехнологія, коли діячі культури «кланяются царю-батюшке»?