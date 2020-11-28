Вода для Криму тепер – не проблема? Крим опріснить воду і не проситиме її в України? Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив – у Криму-таки побудують опріснювальну установку, на Чорноморському узбережжі, і вже вирішено, хто саме це робитиме! Єдине, – ім’я компанії Аксьонов не називає, начебто через санкційний режим, але каже, це «організація з іменем».