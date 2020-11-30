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30 листопада 2020, Київ 09:28
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Чи витрачатиме Росія гроші на опріснення води в Криму

Чи витрачатиме Росія гроші на опріснення води в Криму
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Чи витрачатиме Росія гроші на опріснення води в Криму

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У Криму буде побудована опріснювальна установка, – заявляє підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов. Він стверджує, що вже визначено, хто саме займеться її зведенням. Однак при цьому Аксьонов повідомляє, що контракти на це не укладені та підрядників не називає, так само як і технологію, яку хочуть застосувати. Ці дані він тримає в таємниці, посилаючись на санкційний режим, каже тільки, що це – «організації з ім'ям». Які ж саме основні питання потрібно вирішити для проєктування опріснювачів у Криму – в сюжеті.

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