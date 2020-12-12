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12 грудня 2020, Київ 13:15
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Які докази окупації знищили у Генштабі України? (відео)

Які докази окупації знищили у Генштабі України? (відео)
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Які докази окупації знищили у Генштабі України? (відео)

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Генштаб Збройних сил України знищив записи військових, що велися на початку окупації Росією Криму в 2014 році. Інформацію про це оприлюднив генерал-полковник Володимир Замана. Його адвокати зверталися до Міноборони та Генштабу із запитами про стан армії в 13-му та 14-му роках. До 2014 року Замана два роки був начальником Генерального штабу Збройних сил України. З червня 2020 року Офіс генерального прокурора оголосив йому підозру і звинувачує у підриві обороноздатності країни та державній зраді.

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