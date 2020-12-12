Генштаб Збройних сил України знищив записи військових, що велися на початку окупації Росією Криму в 2014 році. Інформацію про це оприлюднив генерал-полковник Володимир Замана. Його адвокати зверталися до Міноборони та Генштабу із запитами про стан армії в 13-му та 14-му роках. До 2014 року Замана два роки був начальником Генерального штабу Збройних сил України. З червня 2020 року Офіс генерального прокурора оголосив йому підозру і звинувачує у підриві обороноздатності країни та державній зраді.