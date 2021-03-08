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08 березня 2021, Київ 08:50
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Кримчани благають Путіна не знищувати знаменитий Фороський парк

Кримчани благають Путіна не знищувати знаменитий Фороський парк
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Кримчани благають Путіна не знищувати знаменитий Фороський парк

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Кримчани записали звернення до президента Росії із проханням зберегти Фороський парк

У Фороському парку, який вважають одним із найкрасивіших і найвідоміших у Криму, знищують вікові дерева. Частину парку забудовують, і через це зрізають та викопують десятки рідкісних, екзотичних і навіть червонокнижних дерев. Парк Форосу для України – пам’ятка і природоохоронна територія загальнодержавного значення. Йому майже 190 років. Будівельні роботи в парку почалися восени 2020 року, коли взялися за реконструкцію санаторію «Форос». Там будуть нові корпуси й басейн. Майже пів року місцеві жителі намагаються протидіяти вирубці дерев і забудові. На початку березня 2021-го на місце події приїжджав підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов. Але цього тижня ситуація досягла апогею – зі слів активістів, їх почала залякувати поліція. Що прессекретар президента Росії Пєсков відповів кримчанам? Хто і як нищить унікальний ландшафтний парк у Криму?

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