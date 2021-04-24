Росія завершила військові навчання на кордоні з Україною і в Криму.Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час свого візиту на окупований півострів. «Мною ухвалене рішення завершити перевірочні заходи у Південному та Західному військовому округах. Генеральному штабу і командувачами військами військових округів і військово-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації. Провести детальний аналіз і підсумки раптової перевірки військ». Рішення Росії відвести війська від кордонів України «пропорційно знижує напругу», так відреагував президент України Володимир Зеленський. До чого готуватися Україні, після відведення військ РФ? Чому не можна виключатишвидкого удару з боку Росії?Про це Крим.Реалії розпитали Євгена Марчука ексміністра оборони України, колишнього прем’єр-міністра та секретаря РНБО.

