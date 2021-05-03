Кримчани для росіян – «люди третього сорту»?

Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та міноборони Росії судяться за квартиру з жителькою Севастополя Тетяною Шевчук. 2007 року ключ від службового житла їй особисто вручив президент України Віктор Ющенко. Жінка була українською військовою. У 2014 році порушила присягу й перейшла на службу Росії. Нове керівництво частини називало таких людей зрадниками. Невдовзі жінка покалічилася, звільнилася зі служби й стала оформляти у власність квартиру. Цьому перешкоджає міноборони Росії, де вважають житло відомчим. За міжнародним правом, це майно належить ВМС України.

