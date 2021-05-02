Youtube видаляє відео та цілі канали про «російський Крим»

Так підконтрольні Росії ЗМІ реагують, коли Youtube запроваджує обмеження, щодо російського контенту на відеохостингу. Одним з останніх, під такі санкції потрапив фільм «Крым. Путь на родину». Перед початком перегляду, тепер користувачі бачать повідомлення про те, що це відео може бути неприйнятним, або образливим для деяких аудиторій. Також, це відео не можна завантажити, через розповсюджені онлайн сервіси із завантаження відео з Youtube. Це сталося через сцени насильства, присутні в матеріалі. Також, попередньо, відеохостинг видалив один з найбільших кримських ютуб каналів «Крым 24» та на один день заборонив завантажувати нові відео й проводити прямі трансляції каналу «Вести Крым». Через це, російські ЗМІ заявляють про цензуру і утиски свободи слова. То чому ж насправді, відеохостинг запровадив санкції проти російського контенту? Які теми Youtube вважає чутливими? Де є межа між зачисткою та очищенням? Відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтесь у нашому матеріалі.