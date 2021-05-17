Кримчани не так зрозуміли «Крым наш»?

У Криму зростають антиросійські настрої, переконує блогер Олександр Горний. Через те, що кримчани відвертаються від Росії, москвич, який у 2014-му перебрався до Криму, тепер з півострова їде. І нібито навіть блог свій про Крим писати більше не хоче. І Горний – такий не один. Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода, пригадали інших жителів півострова, які під час окупації радо вітали російські триколори, а тепер жалкують про це. Чому так? І що ж змінилось за 7 років на півострові?

