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17 травня 2021, Київ 08:20
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Кримчани не так зрозуміли «Крым наш»?

Кримчани не так зрозуміли «Крым наш»?
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Кримчани не так зрозуміли «Крым наш»?

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Кримчани не так зрозуміли «Крым наш», вважає журналіст Євген Кисельов.

У Криму зростають антиросійські настрої, переконує блогер Олександр Горний. Через те, що кримчани відвертаються від Росії, москвич, який у 2014-му перебрався до Криму, тепер з півострова їде. І нібито навіть блог свій про Крим писати більше не хоче. І Горний – такий не один. Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода, пригадали інших жителів півострова, які під час окупації радо вітали російські триколори, а тепер жалкують про це. Чому так? І що ж змінилось за 7 років на півострові?

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