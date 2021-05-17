У Криму зростають антиросійські настрої, переконує блогер Олександр Горний. Через те, що кримчани відвертаються від Росії, москвич, який у 2014-му перебрався до Криму, тепер з півострова їде. І нібито навіть блог свій про Крим писати більше не хоче. І Горний – такий не один. Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода, пригадали інших жителів півострова, які під час окупації радо вітали російські триколори, а тепер жалкують про це. Чому так? І що ж змінилось за 7 років на півострові?
Кримчани не так зрозуміли «Крым наш»?
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Олександр Гаврош
Дві унії. Чому українські греко-католики досі не об’єднані?
-
Віталій Портников
Донбас: паспортизація і бойовики на виборах у Росії
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ