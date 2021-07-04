Це сталося, начебто, через руйнування дамби, зведеної фермерами на Херсонщині у 2014-му, пояснили російські інформагентства. Щоправда, пізніше вони спростували свої ж слова. Мовляв, супутникові дані не підтвердили пошкодження дамби. Моя колега з’ясувала, що вода у Північно-Кримському каналі на окупованому півострові дійсно з’явилася. Але причина – зовсім інша.
Куди перекидають воду Північно-Кримським каналом?
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