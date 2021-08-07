Борець із Криму – в ТОП на Олімпіаді-2020 виступав за Україну

За українську збірну на Олімпіаді 2020 у Токіо виступав кримчанин. Борця греко-римського стилю Ленура Темірова в аеропорту «Бориспіль» зустрічали як героя. Хоча кримський татарин медалі не здобув, зупинився за крок, програв у сутичці за «бронзу». До речі, золото у греко-римській боротьбі виграв інший українець – Жан Беленюк. Він завоював першу золоту медаль для України.

З юності Теміров виступав за збірну України. Після окупації Криму, щоб не втрачати форму, Теміров виступав у чемпіонаті Росії, тренувався зі збірною Росії. Після 2017-го знову виступає за Україну, бореться на міжнародних турнірах. Ленур із родиною живе у Судаку. Як зустрічали Ленура Темірова у столиці? Який сюрприз приготували для нього його друзі-кримчани? Чому борець хоче залишити півострів і перебратися до Києва? І що заважає йому це зробити?