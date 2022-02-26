Війна. Напад Росії на Україну з окупованого Криму

Війна. Росія атакує Україну з окупованих частин Донбасу та Криму і, зокрема, північного напрямку.

«Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України. Мета російської наступальної військової операції – знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю».

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов вже вільно пересувався по Херсонщині. Він оглядав північно-кримський канал. Ці кадри показували місцеві телеканали. Проросійська влада Криму заявляє про запуск води для Криму в найближчий час.

У п'ятницю, 25 лютого, українські військові розгромили колону російської військової техніки, яка наступала з окупованого Криму. Відповідне відео розлетілося соцмережами.

Російська військова техніка зайшла в місто Геніченськ 24 лютого. У суботу, 26 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомляє наступне: Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські військові продовжують наступальну операцію проти України. Вони розпочали передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжують наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованнях військ ЗС України на сході України та у північній частині Київської області.

Були здійснені поодинокі авіаційні удари в районах Сум, Полтави, Маріуполя. З Чорного моря РФ здійснила пуск крилатих ракет морського базування «Калібр» по території України. Повітряні сили ЗС України відбивають удари Росії, українська армія з військовими інших силових структур ведуть оборонну операцію й утримують зайняті позиції вздовж усієї лінії розмежування.