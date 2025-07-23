«Військові бази РФ дуже ненажерливі»: в Криму набирає обертів дефіцит води

Проблеми з водою в окупованому Криму набирають обертів – водосховища і річки стрімко міліють. Посуха – звичне явище для півострова, але відсутність дніпровської води значно загострює брак власних джерел прісної води. Вирішити цю проблему Росія за 11 років окупації Криму не змогла.

Понад те, експерти прогнозують непросту ситуацію з водою в найближчі роки: Крим входить у свій природний посушливий цикл. У найближчі роки півострів очікують нові роки посухи і повторення проблем. Де кримчанам брати воду – у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сімферополь: замість Салгира – купи бруду та мулу

У липні помічені істотні зміни в найдовшій кримській річці – Салгир. У Сімферополі вона пересохла в декількох місцях.

«Річка в Сімферополі втомилася від спеки і пішла, навіть не попрощавшись, – кадри сухого русла зняті в районі [вулиці] Ларіонова», – повідомив російський телеграм-канал «Mash на волне».

Велика ділянка обміління річки помічена і в центрі міста, яке через це практично залишилося без головної променадної зони.

«Тепер замість прохолодної річки Салгир у центрі Сімферополя можна побачити бетонну колію з купами підсихаючого бруду та мулу. Біля музичного училища імені П.І. Чайковського підняли затвор, через що рівень річки впав, оголивши на ділянці між мостами вулицею Потьомкінською і проспектом Кірова поклади річкового мулу», – пише севастопольське видання ForPost.

Директор науково-виробничої фірми «Водні технології» Анатолій Копачевський пояснив виданню таку ситуацію тим, що Крим увійшов у посушливий період, коли стік багатьох місцевих річок наближається до нуля.

За його словами, на півострові немає зайвої води, оскільки відсутні опади і сніг у горах, а також через спеку значно зменшився обсяг ґрунтових вод, що підживлювали місцеві річки.

Мойнаки втрачають курорт

Стрімко міліє і озеро Мойнакське на західному узбережжі Криму. Раніше воно було одним із популярних кримських курортів завдяки цілющим властивостям своєї води, мінеральній ропі та грязям.

«Мойнакське озеро в Євпаторії, яке раніше вважалося одним з головних природних курортів регіону, практично зникло. Ще 11 років тому тут відпочивали тисячі туристів – купалися і проходили процедури з лікувальними грязями. Сьогодні водойма майже повністю пересохла», – повідомляє російський телеграм-канал «Нескучный Крым».

Підконтрольна Росії адміністрація Криму раніше обіцяла реалізувати проєкт зі збереження та відновлення природного комплексу озера Мойнаки. Але за 11 років окупації півострова цього так і не зробила.

«Чіткої відповіді, звідки брати воду, ніхто не дає»

Посуха призвела до відчутного обміління водойм на південному узбережжі Криму. Більшість місцевих річок або пересохли, або перетворилися на струмки.

«Зараз Крим тільки входить у посушливий період, пік якого очікується в 2027 році, а вже зараз ситуація з водними ресурсами викликає велике занепокоєння. При цьому бадьорі доповіді влади (мається на увазі окупаційна адміністрація – ред.) про масову забудову Кримського півострова виглядають в очах кримчан зовсім не радісними, адже чіткої відповіді, звідки брати воду на зростаючі потреби, ніхто не дає, а це означає, що її просто немає», – розповів Крим.Реалії місцевий краєзнавець на умовах анонімності.

Посуха в Криму наразі ще не досягла свого піку. Його прогнозують до 2027 року. Як в таких обставинах Крим житиме без дніпровської води, представники підконтрольної Росії адміністрації не говорить.

Вони обіцяють побудувати в Криму додаткові водосховища для акумулювання місцевих водних ресурсів. У Росводресурсів повідомляють про кілька майданчиків для майбутнього облаштування цих водойм. Одне з них буде на річці Марта в Бахчисарайському районі, друге – на річці Східний Улу-Узень біля селища Сонячногірське (Велика Алушта).

Але початок будівництва запланований на 2027 рік, а тривати воно може до 2030 року, кажуть у Росводресурсів.

Також у планах окупантів нібито – капітальний ремонт гідротехнічних споруд Старокримського водосховища, яке наповнюється з річки Чурюк-Су. Таким чином хочуть забезпечувати водою населення Старого Криму та прилеглих населених пунктів. Але й ці роботи плануються не раніше 2027 року.

Чи враховується в цих обіцянках ситуація на фронті під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, невідомо.

Ситуація в Криму така, що неможливо точно спрогнозувати, чи вистачить води після середини літа, каже завідувач лабораторії ГІС Всесвітнього центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон.

Вже сьогодні десятки населених пунктів Кримського півострова живуть на привізній воді, без власних джерел. За словами Сергія Гапона, кримчанам на господарські потреби вистачило б власних джерел води, якби не доводилося обслуговувати масштабний військовий комплекс РФ і стрімко зростаюче населення за рахунок масового переселення росіян на півострів.

«Якщо взяти Севастополь, дослідили його дистанційними засобами, там населення збільшилося більше ніж удвічі за десять років. За рахунок кого? Це військовий контингент. І тут проста відповідь. Хочете, щоб населення було з водою? Не годуйте військовий контингент, і населенню місцевої води вистачить. Військові бази дуже ненажерливі, дуже багато води споживають», – розповів Крим.Реалії Сергій Гапон.

За десятиліття російської окупації Криму його населення, за оцінками влади України та правозахисників, збільшилося майже на мільйон осіб – за рахунок тих, хто приїхав туди з Росії.



