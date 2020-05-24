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24 травня 2020, Київ 11:20
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Кримчани в кризу отримають «2,5 туалетних йоржики» | Крим.Реалії

Кримчани в кризу отримають «2,5 туалетних йоржики» | Крим.Реалії
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Кримчани в кризу отримають «2,5 туалетних йоржики» | Крим.Реалії

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Власники та капітани яхт у Балаклаві залишилися без заробітку. Кримський півострів досі закритий на карантин, за відпочинок у Криму обіцяють штрафувати. «Масовий туризм буде заборонений», – каже про курортний сезон-2020 російський економіст Андрій Мовчан. Олексій Навальний та Любов Соболь вимагають роздати гроші з російського бюджету людям, які втратили дохід через коронавірус. На цю допомогу могли б претендувати і кримчани. Телеведуча Ксенія Собчак наполягає, щоб гроші не роздавали всім підряд. Опозиціонер Михайло Ходорковський допомогу від Путіна перерахував у вартість туалетних йоржиків. Чому 12 тисячі рублів - це 2,5 йоржики кожній російській родині?

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