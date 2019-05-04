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04 Травень 2019, Київ 16:17
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«Били по чорному, їсти не давали» – відео

«Били по чорному, їсти не давали» – відео
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10 років ГУЛАГ-у – ціна боротьби за свободу України. «Крим.Реалії» випадково дізналися про унікальну жительку Криму – Теодозію Кобилянську – за її словами, в минулому, зв'язкової Української Повстанської Армії. Спочатку справу 95-і-річної жінки в архівах СБУ і МВС не вдалося знайти, але згодом редакція таки докопалася до правди. Відомостей про пані Теодозію в інтернеті майже немає. Інформація про неї в Вікіпедії виявилася не достовірною, і саме «Крим.Реалії» виправили помилки. Історія життя, яку навіть придумати складно, – в ексклюзивному розслідуванні «Крим.Реалії».

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