10 років ГУЛАГ-у – ціна боротьби за свободу України. «Крим.Реалії» випадково дізналися про унікальну жительку Криму – Теодозію Кобилянську – за її словами, в минулому, зв'язкової Української Повстанської Армії. Спочатку справу 95-і-річної жінки в архівах СБУ і МВС не вдалося знайти, але згодом редакція таки докопалася до правди. Відомостей про пані Теодозію в інтернеті майже немає. Інформація про неї в Вікіпедії виявилася не достовірною, і саме «Крим.Реалії» виправили помилки. Історія життя, яку навіть придумати складно, – в ексклюзивному розслідуванні «Крим.Реалії».