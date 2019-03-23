Янукович у Криму? | Крим.Реалії

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01:16 – Людмилу Янукович помітили в Севастополі.Де і за яких обставин у Криму бачили дружину президента-утікача Віктора Януковича?

01:56 – Скільки Росія втратила через анексію Криму і вже витратила на півострів?

07:17 – Чи змінилося життя росіян через анексію Криму? Опитування в Москві і Санкт-Петербурзі.

08:44 – Як Росія обходить санкції на морі. І чому російські судна, попри заборону, безкарно заходять до портів Криму?

14:38 – «Крим.Реалії» – 5 років. Що загрожує журналістам у Криму? За лаштунками «Крим.Реалії».