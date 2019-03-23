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23 Березень 2019, Київ 16:05
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Янукович у Криму? | Крим.Реалії

Янукович у Криму? | Крим.Реалії
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Людмила Янукович живе у Криму. Це підтверджують ексклюзивні кадри, які дістали «Крим.Реалії». Колишня дружина екс-президента України приходила на могилу до сина – Віктора Януковича 20 березня. Це день його загибелі на Байкалі. Інші подробиці життя Людмили Янукович у Криму – дивіться у спеціальному випуску «Крим.Реалії».

Дивитись коментарі

01:16 – Людмилу Янукович помітили в Севастополі.Де і за яких обставин у Криму бачили дружину президента-утікача Віктора Януковича?
01:56 – Скільки Росія втратила через анексію Криму і вже витратила на півострів?
07:17 – Чи змінилося життя росіян через анексію Криму? Опитування в Москві і Санкт-Петербурзі.
08:44 – Як Росія обходить санкції на морі. І чому російські судна, попри заборону, безкарно заходять до портів Криму?
14:38 – «Крим.Реалії» – 5 років. Що загрожує журналістам у Криму? За лаштунками «Крим.Реалії».

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