Крим у червоній зоні: чи буде локдаун?

Крим у червоній зоні. Планують оголосити локдаун. В Криму, фактично, вибух коронавірусу. Таких темпів захворювання на півострові не було за весь час пандемії. 22-го жовтня зафіксували нову рекордну кількість - 630 інфікованих. Щодобовий приріст хворих – не менше 20-и відсотків. І це дані влади Криму, підконтрольної Кремлю. Правозахисники переконують – ці цифри істотно занижені, тому що немає статистики інфікованих серед російських військових і спецслужбовців. «Кримінформ» повідомляє – від 25-го жовтня в Криму хочуть запровадити систему QR-кодів для відвідувачів громадських місць – ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За інформацією російського «Інтерфаксу» – на півострові готують нові антиковідні обмежувальні заходи для туристів. Адже Путін підписав указ про тиждень вихідних у листопаді в Росії, і росіяни почали масово скуповувати квитки до Криму. Як півострів накрила нова хвиля коронавірусу – дивіться.