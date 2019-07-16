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16 Липень 2019, Київ 20:19
Фотогалереї

«Cкіфське золото» – скарби Криму – фотогалерея

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс проміжне рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін. «На остаточне рішення можна очікувати через 6–9 місяців», – мовиться в повідомленні суду.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Проти цього рішення суду подали апеляцію кілька музеїв анексованого Росією Криму.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло питання, кому повертати кримську колекцію.
Спіральний металевий браслет II ст. н. е. Скіфи були вправними ремісниками, вони використовували комбінацію таких технік, як лиття, кування й інкрустація
1 Спіральний металевий браслет II ст. н. е. Скіфи були вправними ремісниками, вони використовували комбінацію таких технік, як лиття, кування й інкрустація
Золота сережка II ст. н. е. зі скляною інкрустацією і фігуркою, знайдена в жіночій могилі в некрополі в Усть-Альмі
2 Золота сережка II ст. н. е. зі скляною інкрустацією і фігуркою, знайдена в жіночій могилі в некрополі в Усть-Альмі
Золотий шолом IV ст. до н. е.
3 Золотий шолом IV ст. до н. е.
На фото 21 серпня 2014 року &ndash; експонати, виставлені в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі
4 На фото 21 серпня 2014 року – експонати, виставлені в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі
Відвідувачі музею 21 серпня 2014 року. Зараз експонати зберігаються у сховищі
5 Відвідувачі музею 21 серпня 2014 року. Зараз експонати зберігаються у сховищі
Експонати мають страхову вартість близько 1,57 мільйона доларів (фото з Центрального музею Тавриди в Сімферополі, 21 січня 2017 року)
6 Експонати мають страхову вартість близько 1,57 мільйона доларів (фото з Центрального музею Тавриди в Сімферополі, 21 січня 2017 року)
Зображення, надане музеєм Алларда Пірсона з виставки 2014 року під назвою &laquo;Крим: золото і секрети з Чорного моря&raquo;
7 Зображення, надане музеєм Алларда Пірсона з виставки 2014 року під назвою «Крим: золото і секрети з Чорного моря»
Первісне рішення суду 2016 року визначило, що колекція є частиною культурної спадщини України і має бути повернута в Київ. За словами суду, тільки суверенні держави можуть претендувати на об&rsquo;єкти як на культурну спадщину (фото музею Алларда Пірсона)
8 Первісне рішення суду 2016 року визначило, що колекція є частиною культурної спадщини України і має бути повернута в Київ. За словами суду, тільки суверенні держави можуть претендувати на об’єкти як на культурну спадщину (фото музею Алларда Пірсона)
Предмети з могили скіфської шляхтички I ст. н. е.
9 Предмети з могили скіфської шляхтички I ст. н. е.
Нагробний пам&rsquo;ятник із мотивом вершників I або II ст. н. е. Скіфи були уславлені своєю верховою їздою
10 Нагробний пам’ятник із мотивом вершників I або II ст. н. е. Скіфи були уславлені своєю верховою їздою
Фігура морського чудовиська з двома хвостами I&ndash;II ст. н.е. Її знайшли на розкопках грецької колонії Пантікапей на східному березі Криму
11 Фігура морського чудовиська з двома хвостами I–II ст. н.е. Її знайшли на розкопках грецької колонії Пантікапей на східному березі Криму
Китайська лакова скринька I ст. н. е., поховальний дар скіфської жінки
12 Китайська лакова скринька I ст. н. е., поховальний дар скіфської жінки
Предмети на виставці в Амстердамі, 21 серпня 2014 року. Скіфи були кочовим народом, який залишив багату спадщину предметів мистецтва і матеріальної культури
13 Предмети на виставці в Амстердамі, 21 серпня 2014 року. Скіфи були кочовим народом, який залишив багату спадщину предметів мистецтва і матеріальної культури
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