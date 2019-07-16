«Cкіфське золото» – скарби Криму – фотогалерея

8 Первісне рішення суду 2016 року визначило, що колекція є частиною культурної спадщини України і має бути повернута в Київ. За словами суду, тільки суверенні держави можуть претендувати на об’єкти як на культурну спадщину (фото музею Алларда Пірсона)