Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 березня 2021, Київ 11:32
Політика

Куренівська трагедія: 60 років по тому (фото)

Велетенський вал руйнував усе на своєму шляху: знищував будинки, перевертав автобуси, вбивав людей Фото:RFE/RL Graphics

Куренівська трагедія ‒ одна із наймасштабніших техногенних катастроф України. Вона сталася у Києві 13 березня 1961 року. Гігантська хвиля відходів цегельного виробництва, які зливали у Бабин Яр, прорвала дамбу і за лічені хвилини затопила столичну Куренівку, зруйнувавши багато будівель та лише за офіційною інформацією – поховала заживо 145 людей. Зараз деякі українські історики ствержують, що загиблих було значно більше.


Вранці, о 08:30, пульпа (відходи Петрівських цегельних заводів, переважно змішана із водою земля), яку десять років закачували до Бабиного Яру, прорвала дамбу.

Бабин Яр у місці, де прорвало дамбу. На горизонті видніється Кирилівська церква. Фото ЦДКФФА імені Г.С. Пшеничного
Бабин Яр у місці, де прорвало дамбу. На горизонті видніється Кирилівська церква. Фото ЦДКФФА імені Г.С. Пшеничного

Вал, висотою у чотири метри та двадцять ‒ завширшки, руйнував все на своєму шляху: знищував будинки, перевертав автобуси, затоплював підприємства й лікарні, вбивав людей.

Зруйноване трамвайне депо імені Красіна. Фото ГДА СБУ / УНІАН
Зруйноване трамвайне депо імені Красіна. Фото ГДА СБУ / УНІАН

«Коли я поглянула в бік Бабиного Яру, то побачила страшне видовище: з Яру несло будинки і дерева. Будинки пливли цілими», ‒ розповідала очевидиця катастрофи Ольга Бікус.

Земляний вал заживо ховав людей на вулицях, на робочих місцях та в їхніх оселях. Лише о 10-ій годині ранку пульпа та вода з Бабиного Яру перестала прибувати.

30 гектарів площі Куренівки виявилися затопленими рідкою грязюкою.

Грязьовий вал повністю знищив 68 житлових і 13 адміністративних будівель, а також поруйнував близько 300 квартир та будинків. За лічені хвилини без даху над головою опинилися майже 1300 киян.

Найбільший удар грязьове цунамі завдало трамвайному депо імені Красіна, яке було практично знищене. Там під валом бруду загинули 50 працівників.

Зруйноване трамвайне депо імені Красіна. Фото Лади Бондаренко / Архів Іони Клименко
Зруйноване трамвайне депо імені Красіна. Фото Лади Бондаренко / Архів Іони Клименко
Робітники під час ліквідації наслідків катастрофи в трамвайному депо імені Красіна. Фото УНІАН / Музей Подільського трамвайного депо
Робітники під час ліквідації наслідків катастрофи в трамвайному депо імені Красіна. Фото УНІАН / Музей Подільського трамвайного депо

Люди, які опинилися в епіцентрі катастрофи, мали небагато шансів вижити. Комусь пощастило врятуватися на деревах і дахах приміщень.

Влада залучила військових, міліцію, пожежників, будівельників та техніку для ліквідації наслідків катастрофи.

Розгрібаючи бруд та завали, ковші екскаваторів не раз рвали тіла загиблих.

«Це було моторошно! Деякі водії навіть не могли працювати і покидали роботу», – згадувала одна із очевидець куренівської трагедії.

Ліквідація наслідків Куренівської трагедії
Ліквідація наслідків Куренівської трагедії

Брудом також затопили громадський транспорт, який саме курсував Куренівкою. В одному трамваї пульпа поховала заживо 12 пасажирів. А від падіння електричного стовпа загорівся автобус і більшість пасажирів, які приїхали із Димера, померли.

Панорама Куренівської катастрофи на якій можна побачити перекинутий громадський транспорт. Фото ГДА СБУ / УНІАН
Панорама Куренівської катастрофи на якій можна побачити перекинутий громадський транспорт. Фото ГДА СБУ / УНІАН
Один із автобусів, який потрапив під грязьовий потік. Фото ГДА СБУ
Один із автобусів, який потрапив під грязьовий потік. Фото ГДА СБУ

Причина куренівської трагедії ‒ недбальство радянських чиновників

Бабин Яр ‒ урочище, в якому нацисти у вересні 1941 року лише за два дні розстріляли близько 34 тисяч євреїв. Загалом в урочищі вони вбили близько 100 тисяч людей різної національності. Зараз Бабин Яр ‒ один із страшних символів Голокосту. Але після війни, радянська влада знищувала це місце і пам'ять про нього.

На задньому плані починається будівництво житлових будинків. Їх звели прямо на північній частині Бабиного Яру, яку для цього повністю замили і розрівняли. Серпень 1961 року. Архів Аміка Діаманта.
На задньому плані починається будівництво житлових будинків. Їх звели прямо на північній частині Бабиного Яру, яку для цього повністю замили і розрівняли. Серпень 1961 року. Архів Аміка Діаманта.

Після війни в Бабиному Ярі не спорудили жодного пам’ятного знаку, натомість влаштували сміттєзвалище. Пізніше урочище, де розстрілювали людей, почали заповнювати рідкими відходами сусіднього цегельного заводу. Так хотіли його замити та влаштувати там парк, що зрештою пізніше і зробили.

Внизу на фото Аміка Діаманта людські кістки, які виплили з-під ґрунту. Серпень 1961 року, півроку після Куренівської трагедії. Архів Аміка Діаманта
Внизу на фото Аміка Діаманта людські кістки, які виплили з-під ґрунту. Серпень 1961 року, півроку після Куренівської трагедії. Архів Аміка Діаманта

За 10 років в Бабин Яр намили близько 4 мільйонів кубометрів пульпи. Дренажна система з цим не справлялася. Щоб заощадити, замість бетонної дамби збудували піщану та ще й на десять метрів нижчу. А напередодні трагедії демонтували насосну станцію.

І вранці 13 березня 1961 року піщана дамба в Бабиному Яру не витримала.

Замовчування

Радянська влада піддавала жорсткій цензурі будь-які згадки про катастрофу. Після прориву дамби військові одразу оточили периметр катастрофи і нікого не впускали. Міжміський зв’язок у Києві перестав працювати.

Киян обурило, що катастрофу замовчують. Одні називали це «помстою розстріляних» у Бабиному Ярі, а інші «Божою карою» через закриття Києво-Печерської Лаври.

КДБ вилучав знімки та засвічував плівки фотоаматорів, які фіксували аварію. Лише через три дні після трагедії київське радіо сповістило про неї. Але в масштабах країни про це не повідомляли.

Фото, яке вилучили в одного із мешканців Києва співробітники КДБ. Фото ГДА СБУ / УНІАН
Фото, яке вилучили в одного із мешканців Києва співробітники КДБ. Фото ГДА СБУ / УНІАН

Втім, деякі кадри тоді таємно вдалося відзняти, зокрема Ладі Бондаренко. Вони зберігалися у архіві Іони Клименко, які для Радіо Свобода надав історик Стефан Машкевич.

Скільки загинуло?

Радянська влада офіційно оголосила про загибель 145 людей. Але через замовчування трагедії кияни не довіряли офіційним заявам.

На думку сучасного дослідника історії Києва Олександра Анісімова, Куренівська трагедія забрала життя 1500 людей. Але історик Тетяна Єстаф’єва, яка одна з перших працювала із архівними документами Куренівської трагедії говорить, що така цифра перебільшена: «Я вірю офіційним даним, які знаходила в документах під грифом «цілком таємно». Їх надсилали у вищі владні кабінети Києва та Москви. Партійним керівникам не було сенсу брехати самим собі. Тому я вірю, що жертвами Куренівської трагедії стали 145 людей і набагато більше отримали поранення».

Через півроку після трагедії Київський обласний суд виніс вирок шістьом особам ‒ двом проектувальникам з Москви і чотирьом керівників Київського будівельного управління. Матеріали кримінальної справи були знищені «за давністю терміну зберігання».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG