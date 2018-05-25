«300 спартанців Сумрака». Випуск у військовому ліцеї Богуна - фото

Останній дзвоник пролунав сьогодні для близько трьох сотень ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна. «300 спартанців» – так називає своїх випускників генерал-майор Ігор Гордійчук. Три роти підготовлених молодих чоловіків підуть до вишів Міноборони, пройдуть курси молодого бійця та складуть присягу, аби стати кістяком нової української армії – як закликає у своїй напутній промові Герой України, який захищав Савур-Могилу, боєць АТО Ігор Гордійчук із позивним «Сумрак».