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25 Травень 2018, Київ 17:26
Фотогалереї

«300 спартанців Сумрака». Випуск у військовому ліцеї Богуна - фото

Останній дзвоник пролунав сьогодні для близько трьох сотень ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна. «300 спартанців» – так називає своїх випускників генерал-майор Ігор Гордійчук. Три роти підготовлених молодих чоловіків підуть до вишів Міноборони, пройдуть курси молодого бійця та складуть присягу, аби стати кістяком нової української армії – як закликає у своїй напутній промові Герой України, який захищав Савур-Могилу, боєць АТО Ігор Гордійчук із позивним «Сумрак».
Атестати та наргудні знаки КВЛ Богуна сьогодні отримли близько 300 випускників
1 Атестати та наргудні знаки КВЛ Богуна сьогодні отримли близько 300 випускників
Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Герой України генерал-майор Ігора Гордійчук (позивний&nbsp;&laquo;Сумрак&raquo;) з дружиною Тетяною
2 Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Герой України генерал-майор Ігора Гордійчук (позивний «Сумрак») з дружиною Тетяною
Хлопці провели у стінах ліцею два роки
3 Хлопці провели у стінах ліцею два роки
На урочистостях були присутні почесні гості та батьки і родичі ліцеїстів
4 На урочистостях були присутні почесні гості та батьки і родичі ліцеїстів
До цього дзвоника хлопці йшли два роки
5 До цього дзвоника хлопці йшли два роки
Отримання атестату від командира взводу
6 Отримання атестату від командира взводу
Освячення ліцеїстів&nbsp;
7 Освячення ліцеїстів 
Батьки та родичі ліцеїстів
8 Батьки та родичі ліцеїстів
Показова програма з рукопашного бою
9 Показова програма з рукопашного бою
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Бальні танці у виконанні ліцеїстів&nbsp;
11 Бальні танці у виконанні ліцеїстів 
Показова програма тактичної групи
12 Показова програма тактичної групи
Офіційна церемонія позаду, тепер лише радість та...&nbsp; смуток за роками у ліцеї
13 Офіційна церемонія позаду, тепер лише радість та...  смуток за роками у ліцеї
Селфі радісної миті на пам&#39;ять
14 Селфі радісної миті на пам'ять
Гордість
15 Гордість
Попереду для випускників вступ до військових вишів&nbsp;
16 Попереду для випускників вступ до військових вишів 
Для решти (першого курсу) - десятиденний виїзд на полігон
17 Для решти (першого курсу) - десятиденний виїзд на полігон
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