Київ приймає фестиваль вуличного мистецтва «День народження Андріївського узвозу»

У Києві відбувається фестиваль вуличного мистецтва «День народження Андріївського узвозу», який ініціювали активісти громадської організації «Андріївський узвіз» за підтримки міської влади й українських митців.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на локаціях, розміщених на Андріївському узвозі й довкола, виступають музичні колективи з різних областей України, майстри знайомлять гостей фестивалю з традиційними українськими ремеслами і проводять майстер-класи, а відомі київські науковці й гіди проводять авторські екскурсії, оповідаючи про різні епохи в історії вулиці та Києва.

«Родзинкою» цьогорічного фестивалю стала музична екскурсія Андріївським узвозом від Капели імені Л. Ревуцького: митці мовою музику оповіли історії 9 пам’ятних місць Узвозу. Цього року також працює Дитяча локація, програму для дітей підготували творчі колективи київських театрів. Наприклад, актори Київського академічного театру ляльок проводять інтерактивні вистави-уроки англійської мови.

Цьогорічний фестиваль відбувається 7 і 8 вересня під гаслом «Єдність у розмаїтті». Уперше мистецький фестиваль «День народження Андріївського узвозу» відбувся 9 вересня 2018 року, а сама ідея належить засновниці громадської організації «Андріївський узвіз» Тетяні Митрофановій.