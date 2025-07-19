Новий масований обстріл України силами РФ: жителі Києва були змушені провести ніч у підземці

У ніч проти 19 липня російські війська застосували проти України 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, через атаку постраждали 10 областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У часи повітряної тривоги київський метрополітен перетворюється з транспортної артерії столиці на справжній прихисток. Станції метро, стають для тисяч людей тимчасовим бомбосховищем.

Під час тривалих тривог уночі тут ночують цілі родини — з ковдрами, матрацами, дітьми й домашніми тваринами.

Нині 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі вестибюлі.



