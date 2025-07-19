Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Новий масований обстріл України силами РФ: жителі Києва були змушені провести ніч у підземці

У ніч проти 19 липня російські війська застосували проти України 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, через атаку постраждали 10 областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У часи повітряної тривоги київський метрополітен перетворюється з транспортної артерії столиці на справжній прихисток. Станції метро, стають для тисяч людей тимчасовим бомбосховищем.

Під час тривалих тривог уночі тут ночують цілі родини — з ковдрами, матрацами, дітьми й домашніми тваринами.

Нині 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі вестибюлі.


У ніч проти 19 липня російські війська застосували проти України 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, через атаку постраждали 10 областей, повідомив президент України Володимир Зеленський
1 У ніч проти 19 липня російські війська застосували проти України 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, через атаку постраждали 10 областей, повідомив президент України Володимир Зеленський
Кияни знову були змушені ночувати в метро через російський обстріл
2 Кияни знову були змушені ночувати в метро через російський обстріл
У часи повітряної тривоги київський метрополітен перетворюється з транспортної артерії столиці на справжній прихисток
3 У часи повітряної тривоги київський метрополітен перетворюється з транспортної артерії столиці на справжній прихисток
4
Під час тривалих тривог уночі тут ночують цілі родини — з ковдрами, матрацами, дітьми й домашніми тваринами
5 Під час тривалих тривог уночі тут ночують цілі родини — з ковдрами, матрацами, дітьми й домашніми тваринами
Нині 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття
6 Нині 46 підземних станцій метро працюють цілодобово в режимі укриття
7
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
8 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
9 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG