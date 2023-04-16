Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
Фоторепортаж Сергія Нужненка.
Цьогоріч великодні служби в Києво-Печерській лаврі проводили дві церкви — Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (Московського патріархату). Великодні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.
Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.
Фоторепортаж Сергія Нужненка.
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