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Дві служби в одній Лаврі. Як ПЦУ та УПЦ (МП) провели Великдень? (фоторепортаж)

Цьогоріч великодні служби в Києво-Печерській лаврі проводили дві церкви — Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (Московського патріархату). Великодні служби відбувалися у різних храмах та в різний час.

Біля входу на територію як Верхньої лаври, так і Нижньої чергували поліцейські. Вони перевіряли речі відвідувачів та документи.

Фоторепортаж Сергія Нужненка.

Віряни в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де вперше відбулося Великоднє богослужіння Православної церкви України (ПЦУ)
1 Віряни в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де вперше відбулося Великоднє богослужіння Православної церкви України (ПЦУ)
Вірянка з прапором України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври запалює свічку, де вперше відбулося Великоднє богослужіння Православної церкви України
2 Вірянка з прапором України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври запалює свічку, де вперше відбулося Великоднє богослужіння Православної церкви України
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В.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної церкви України (ПЦУ) архімандрит Авраамій відслужив у Лаврі перше за 300 років Великоднє богослужіння українською мовою&nbsp;
4 В.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної церкви України (ПЦУ) архімандрит Авраамій відслужив у Лаврі перше за 300 років Великоднє богослужіння українською мовою 
Перше Великоднє богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
5 Перше Великоднє богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Вірянка молиться під час першого Великоднього&nbsp;&nbsp;богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
6 Вірянка молиться під час першого Великоднього  богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Військова ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври під час першого Великоднього богослужіння Православної церкви України
7 Військова ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври під час першого Великоднього богослужіння Православної церкви України
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Прихожани беруть участь у Великодній службі, чекаючи на освячення страв поруч з&nbsp;&nbsp;Успенським&nbsp;&nbsp;собором Києво-Печерської лаври
9 Прихожани беруть участь у Великодній службі, чекаючи на освячення страв поруч з  Успенським  собором Києво-Печерської лаври
Священник ПЦУ освячує&nbsp;&nbsp;водою вірян та їхні великодні кошики після служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
10 Священник ПЦУ освячує  водою вірян та їхні великодні кошики після служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
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Священник ПЦУ освячує&nbsp;&nbsp;водою вірян та їхні великодні кошики після служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
12 Священник ПЦУ освячує  водою вірян та їхні великодні кошики після служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
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Працівник поліції чергує біля центрального входу до Києво-Печерської лаври
14 Працівник поліції чергує біля центрального входу до Києво-Печерської лаври
Поліцейські перевіряють кошики вірян перед тим, як пустити їх на територію Лаври
15 Поліцейські перевіряють кошики вірян перед тим, як пустити їх на територію Лаври
Вранці УПЦ (МП) проводили поодинокі освячення великодніх кошиків на площі біля Ближніх печер, неподалік Воскресенської церкви. Також вранці відбулася великодня служба в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Богослужіння тут велося церковнословʼянською мовою
16 Вранці УПЦ (МП) проводили поодинокі освячення великодніх кошиків на площі біля Ближніх печер, неподалік Воскресенської церкви. Також вранці відбулася великодня служба в Храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Богослужіння тут велося церковнословʼянською мовою
Священник УПЦ (МП) освячують водою вірян на території Нижньої лаври
17 Священник УПЦ (МП) освячують водою вірян на території Нижньої лаври
Священник УПЦ (МП)&nbsp;освячує водою вірян та їхні великодні кошики біля Воскресенської церкви на території Києво-Печерської лаври
18 Священник УПЦ (МП) освячує водою вірян та їхні великодні кошики біля Воскресенської церкви на території Києво-Печерської лаври
Великоднє богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
19 Великоднє богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
Священник освячує&nbsp;&nbsp;водою вірян під час Великоднього богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
20 Священник освячує  водою вірян під час Великоднього богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
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Священник освячує водою вірян під час Великоднього богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
22 Священник освячує водою вірян під час Великоднього богослужіння УПЦ (МП) у церкві преподобного Агапіта Києво-Печерської лаври
Військовий&nbsp;&nbsp;ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври під час&nbsp;&nbsp;богослужіння Православної церкви України (ПЦУ)
23 Військовий  ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври під час  богослужіння Православної церкви України (ПЦУ)
У Великдень серед православних християн прийнято говорити &laquo;Христос Воскрес! Воістину Воскрес!&raquo;
24 У Великдень серед православних християн прийнято говорити «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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