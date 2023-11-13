Першими під стіни міськради вийшли одесити, сподіваючись, що влада почує їхні вимоги. Серед них і матері, які втратили своїх дітей на війні. Чиновники, на перший погляд, усе розуміють, і якісь вимоги протестувальників почули. Але нові міські тендери продовжують оголошуватись. Дивіться в новому випуску #ВУКРАЇНІ.
Люди вимагають перегляду бюджетів. Чому на фронті потрібні гроші?
Випуски
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20:30, 06 листопада 2023
Що зараз із полоненими ЗСУ, які пережили трагедію в Оленівці? 16 місяців ув'язнення | #ВУКРАЇНІ
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