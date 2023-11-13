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#ВУКРАЇНІ

Люди вимагають перегляду бюджетів. Чому на фронті потрібні гроші?

Люди вимагають перегляду бюджетів. Чому на фронті потрібні гроші?
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Люди вимагають перегляду бюджетів. Чому на фронті потрібні гроші?

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Навіть під час війни у містах та селах України люди виходять на протести. Біля стін місцевих рад мешканці вимагають зупинити розтрату бюджетів, які були призначені на ремонт та будівництво житла та інфраструктури.

Першими під стіни міськради вийшли одесити, сподіваючись, що влада почує їхні вимоги. Серед них і матері, які втратили своїх дітей на війні. Чиновники, на перший погляд, усе розуміють, і якісь вимоги протестувальників почули. Але нові міські тендери продовжують оголошуватись. Дивіться в новому випуску #ВУКРАЇНІ.

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