Як Чечня завадила забрати Крим?

Чечня завадила забрати Крим у 90-х роках. Переконані російські політики того часу. Це могло статися, коли автономією управляв перший і останній президент Криму Юрій Мєшков.

Політик помер 29 вересня, його поховали у Сімферополі. Період його керування республікою називали «мєшковщиною». У 90-х він майже зробив Крим російським: перевів півострів на російський час, запросив москвичів до уряду. Хотів навіть підписати військову угоду між Кримом та Росією. Політики тих часів кажуть, що війна у Чечні завадила Росії анексувати півострів ще тоді. Як Крим залишився під крилом України у 90-х?

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