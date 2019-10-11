Формула Зеленського для Криму

Чи існує формула Штайнмаєра для Криму? Та коли відбудеться наступний обмін бранцями, серед яких - десятки кримських татар? Ми ексклюзивно запитали про це у Володимира Зеленського. Президента зустріли на виставці «Зброя та безпека» у Києві. Всю розмову – дивіться у новому випуску «Крим.Реалії». А ще як кримчани тролили Путіна, коли вітали його з днем народження та що пообіцяти Донбасу, щоб він повернувся?

Про все це дивіться у програмі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на YouTube Радіо Свобода та Крим.Реалії.