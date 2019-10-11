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12 Жовтень 2019, Київ 00:33
Події

Формула Зеленського для Криму

Чи існує формула Штайнмаєра для Криму? Та коли відбудеться наступний обмін бранцями, серед яких - десятки кримських татар? Ми ексклюзивно запитали про це у Володимира Зеленського. Президента зустріли на виставці «Зброя та безпека» у Києві. Всю розмову – дивіться у новому випуску «Крим.Реалії». А ще як кримчани тролили Путіна, коли вітали його з днем народження та що пообіцяти Донбасу, щоб він повернувся?

Про все це дивіться у програмі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на YouTube Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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