Спільна слідча група оголосить нові дані розслідування щодо катастрофи «Боїнга-777» | LIVE

Спільна слідча група 19 червня оголосить нові результати своєї роботи – спершу родинам загиблих у літаку, потім громадськості. Що саме буде оголошено – не повідомили в цьому органі розслідування, що працює в Нідерландах, громадян яких було найбільше у збитому літаку – 193. У групі, крім нідерландців, працюють представники Бельгії, Австралії і Малайзії, що теж втратили в ньому своїх громадян, і України, на території якої був здійснений напад на літак.

Трансляція «Настоящего времени» – проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».

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