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У Львові попрощалися із бійцем 80-ї бригади 27-річним Ярославом Фітелем

У Львові 14 лютого попрощалися із 27-річним Ярославом Фітелем. Із початку повномасштабної війни він воював проти російських військ у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У Львові 14 лютого попрощалися із 27-річним Ярославом Фітелем. Із початку повномасштабної війни він воював проти російських військ у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Фоторепортаж із церемонії прощання

У Львові 14 лютого, попрощалися із захисником України 27-річним Ярославом Фітелем
1 У Львові 14 лютого, попрощалися із захисником України 27-річним Ярославом Фітелем
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Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла
3 Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла
Ярослав Фітель народився у Львові. Здобув освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі &laquo;Львівський професійний політехнічний ліцей&raquo;
4 Ярослав Фітель народився у Львові. Здобув освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Львівський професійний політехнічний ліцей»
В останню путь військового проводжали на колінах
5 В останню путь військового проводжали на колінах
Бойові товариші прощаються із побратимом&nbsp;
6 Бойові товариші прощаються із побратимом 
Чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла
7 Чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла
Родина Героя під час церемонії прощання
8 Родина Героя під час церемонії прощання
У 2014-2018 роках Ярослав Фітель навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після навчання виконував бойові завдання у зоні проведення ООС на Донеччині та Луганщині
9 У 2014-2018 роках Ярослав Фітель навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після навчання виконував бойові завдання у зоні проведення ООС на Донеччині та Луганщині
Чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла
10 Чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла
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Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав воював проти російських військ у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ
12 Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав воював проти російських військ у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ
Містяни на вулицях Львова проводжали військового на колінах&nbsp;
13 Містяни на вулицях Львова проводжали військового на колінах 
Поховали Героя На Марсовому полі біля Личаківського цвинтаря. На Марсовому полі у&nbsp;Львові&nbsp;створять Меморіальний комплекс Героїв України на честь полеглих оборонців України.&nbsp;
14 Поховали Героя На Марсовому полі біля Личаківського цвинтаря.

На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України на честь полеглих оборонців України. 
Ярослав Фітель загинув 10 лютого 2023 року. Йому було 27 років. У нього залишились мама, бабуся та брат
15 Ярослав Фітель загинув 10 лютого 2023 року. Йому було 27 років. У нього залишились мама, бабуся та брат
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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