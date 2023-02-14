У Львові попрощалися із бійцем 80-ї бригади 27-річним Ярославом Фітелем

У Львові 14 лютого попрощалися із 27-річним Ярославом Фітелем. Із початку повномасштабної війни він воював проти російських військ у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Фоторепортаж із церемонії прощання
У Львові 14 лютого попрощалися із 27-річним Ярославом Фітелем. Із початку повномасштабної війни він воював проти російських військ у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
У Львові 14 лютого попрощалися із 27-річним Ярославом Фітелем. Із початку повномасштабної війни він воював проти російських військ у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Фоторепортаж із церемонії прощання
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