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20 листопада 2020, Київ 20:43
Фотогалереї

«Марія» – найвідоміша у світі виставка про Голодомор – уперше в Україні

Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах, а тепер уперше експонуватиметься в Україні. «МАРІЯ» є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і є внеском у діалог про соціальну справедливість і права людини. У центрі виставки – образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна вижила, на відміну від мільйонів жертв радянського геноциду в Україні.

Від Голодомору 1932-33 років, за різними даними, загинули від 3,9 до 7 мільйонів осіб.
У центрі виставки &ndash; образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна вижила, на відміну від мільйонів жертв радянського геноциду в Україні
1 У центрі виставки – образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна вижила, на відміну від мільйонів жертв радянського геноциду в Україні
Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах, а тепер уперше експонуватиметься в Україні
2 Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах, а тепер уперше експонуватиметься в Україні
&laquo;МАРІЯ&raquo; є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам&rsquo;ять жертв Голодомору 1932&ndash;1933 років і є внеском у діалог про соціальну справедливість і права людини
3 «МАРІЯ» є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і є внеском у діалог про соціальну справедливість і права людини
Від Голодомору 1932-33 років, за різними даними, загинули від 3,9 до 7 мільйонів осіб.
4 Від Голодомору 1932-33 років, за різними даними, загинули від 3,9 до 7 мільйонів осіб.
Виставка триватиме з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конгресу українців
5 Виставка триватиме з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конгресу українців
Леся Марущак, авторка виставки &laquo;Марія&raquo;, народилася в Канаді, в селі Алвена. Вона росла серед української громади Канади, де дізналася про Голодомор із розповідей українців, які пережили геноцид
6 Леся Марущак, авторка виставки «Марія», народилася в Канаді, в селі Алвена. Вона росла серед української громади Канади, де дізналася про Голодомор із розповідей українців, які пережили геноцид
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Музей Голодомору &ndash; це єдиний у світі музей, який розповідає про геноцид українців
13 Музей Голодомору – це єдиний у світі музей, який розповідає про геноцид українців
Виставка стала можливою завдяки Міжнародному координаційному комітетові у справі Голодомору Світового конгресу українців (СКУ), що працює з міжнародною спільнотою над визнанням Голодомору 1932&ndash;33 років геноцидом, протидіє дезінформації і підвищує обізнаність про Голодомор у світі
14 Виставка стала можливою завдяки Міжнародному координаційному комітетові у справі Голодомору Світового конгресу українців (СКУ), що працює з міжнародною спільнотою над визнанням Голодомору 1932–33 років геноцидом, протидіє дезінформації і підвищує обізнаність про Голодомор у світі
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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