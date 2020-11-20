«Марія» – найвідоміша у світі виставка про Голодомор – уперше в Україні

Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор-геноцид, яка була представлена у 9 країнах, а тепер уперше експонуватиметься в Україні. «МАРІЯ» є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і є внеском у діалог про соціальну справедливість і права людини. У центрі виставки – образ дівчини Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна вижила, на відміну від мільйонів жертв радянського геноциду в Україні.



Від Голодомору 1932-33 років, за різними даними, загинули від 3,9 до 7 мільйонів осіб.