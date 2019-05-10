Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Травень 2019, Київ 17:12
Відео

П’ята річниця арешту Сенцова: активісти пройшлися до 14 посольств – відео

П’ята річниця арешту Сенцова: активісти пройшлися до 14 посольств – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Києві 10 травня провели ходу, приурочену 5-й річниці арешту Олега Сенцова. Активісти пройшлися до посольств 14 країн-членів Ради Європи. Основний посил організаторів ходи – сприяти звільненню ув’язнених українців у Росії та на окупованих нею українських територіях. Крім того, не допустити повернення права голосу Росії у ПАРЄ. Акцію провели напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи в Гельсінкі, що пройде 16-17 травня. Організаторами акції виступили: Українська академія лідерства, Pen Ukriane та Центр громадянських свобод. Активісти передали звернення послам. У посольствах листи прийняли.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG