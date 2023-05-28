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«Рома бачив Україну модерновою, демократичною, європейською державою» – мати активіста Романа Ратушного

«Рома бачив Україну модерновою, демократичною, європейською державою» – мати активіста Романа Ратушного
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«Рома бачив Україну модерновою, демократичною, європейською державою» – мати активіста Романа Ратушного

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У ці дні триває фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам’яті полеглого у війні з Росією громадського активіста Романа Ратушного.

Роман загинув 9 червня 2022 року в бою під Ізюмом. Роман був патріотом і захисником України. З перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов до лав ЗСУ. Створив підрозділ ТРО «Протасів Яр». Згодом долучився до 93-ї бригади «Холодний яр», з якою захищав Сумщину.

Фестиваль «Протасів Яр» організувала мати, близькі та знайомі Романа. Про долю сина та його життєвий шлях розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода мати активіста Світлана Поваляєва.

Як повідомили організатори фестивалю, він тривати аж до вересня – проходитиме кожні два тижні вихідними.

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