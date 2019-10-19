Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який перебуває з візитом у Сербії, 19 жовтня взяв участь у військовому шоу, присвяченому 75-річчю визволення Белграду від нацистської німецької окупації. Медведєва вітали президент Сербії Олександр Вучич і приєдналися до сотень людей та найвищих сербських чиновників у військовому аеропорту поблизу Белграда, щоб спостерігати за проведенням антитерористичних навчань та військового параду. На параді сербські збройні сили також показали військову техніку, яку нещодавно Росія передала Сербії.