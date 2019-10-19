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19 Жовтень 2019, Київ 21:57
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Прем'єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео

Прем'єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який перебуває з візитом у Сербії, 19 жовтня взяв участь у військовому шоу, присвяченому 75-річчю визволення Белграду від нацистської німецької окупації. Медведєва вітали президент Сербії Олександр Вучич і приєдналися до сотень людей та найвищих сербських чиновників у військовому аеропорту поблизу Белграда, щоб спостерігати за проведенням антитерористичних навчань та військового параду. На параді сербські збройні сили також показали військову техніку, яку нещодавно Росія передала Сербії.

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