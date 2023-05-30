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Медики на чергуванні під Бахмутом: як рятують життя оборонців України на фронті

Медики на чергуванні під Бахмутом: як рятують життя оборонців України на фронті
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Медики на чергуванні під Бахмутом: як рятують життя оборонців України на фронті

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Санітар групи медевакуації Ярослав: медики для російської армії – теж ціль

Ярослав, санітар групи медевакуації 30-ї бригади ЗСУ, розповідає про випадок, коли іншому екіпажу, через велику кількість поранених, потрібна була допомога. Зупинилися, щоб допомогти, і тут «прилетіло». «Дуже багато поранених було. Вже надавали допомогу на вулиці, біля машини», – каже санітар. Кореспондент телеканалу «Настоящее время» побував на позиціях українських військових у районі Бахмута та подивився, як там працюють медики. Більше – дивіться у відео. Автор: Олексій Продайвода

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