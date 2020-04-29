Український мегалітак «Мрія» працює наднормово через пандемію коронавірусу

5 Ан-225 був створений у Київському конструкторскому б'юро Антонова в останнє десятиліття перебування України у складі Радянського Союзу. Його проектували для транспортування космічного корабля «Буран» (на фото) та ракетних систем. Побудували лише один літак Ан-225, який здійснив свій перший політ у 1988 році. Після розпаду СРСР цей літак був модифікований у Києві для комерційної експлуатації і презентований у 2001 році під назвою «Мрія»