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29 квітня 2020, Київ 14:05
Фотогалереї

Український мегалітак «Мрія» працює наднормово через пандемію коронавірусу

Необхідність повітряного перевезення великої кількості засобів індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу викликала великий попит на український транспортний літак-рекордсмен Ан-225 «Мрія».
Охоронець у масці на тлі єдиного та неповторного транспортного літака Ан-225 після перевезення 10 мільйонів захисних масок із Китаю до Німеччини, 27 квітня 2020 року
1 Охоронець у масці на тлі єдиного та неповторного транспортного літака Ан-225 після перевезення 10 мільйонів захисних масок із Китаю до Німеччини, 27 квітня 2020 року
Найважчий у світі літак Ан-225 завантажують у китайському місті Тяньцзінь перед вильотом у Польщу 13 квітня 2020 року. Українська &laquo;Мрія&raquo; стала однією із зірок світової боротьби з пандемією коронавірусу.
2 Найважчий у світі літак Ан-225 завантажують у китайському місті Тяньцзінь перед вильотом у Польщу 13 квітня 2020 року. Українська «Мрія» стала однією із зірок світової боротьби з пандемією коронавірусу.
Ан-225 приземляється у Києві 23 квітня 2020 року. Літак довжиною у 84 метри має найбільший розмах крил серед усіх робочих літаків у світі &ndash; 88,4 метра
3 Ан-225 приземляється у Києві 23 квітня 2020 року. Літак довжиною у 84 метри має найбільший розмах крил серед усіх робочих літаків у світі – 88,4 метра
Фото з кабіни Ан-225. Екіпаж літака складається із шести людей
4 Фото з кабіни Ан-225. Екіпаж літака складається із шести людей
Ан-225 був створений у Київському конструкторскому б&#39;юро Антонова в останнє десятиліття перебування України у складі Радянського Союзу. Його проектували для транспортування космічного корабля &laquo;Буран&raquo; (на фото) та ракетних систем. Побудували лише один літак Ан-225, який здійснив свій перший політ у 1988 році. Після розпаду СРСР цей літак був модифікований у Києві для комерційної експлуатації і презентований у 2001 році під назвою &laquo;Мрія&raquo;
5 Ан-225 був створений у Київському конструкторскому б'юро Антонова в останнє десятиліття перебування України у складі Радянського Союзу. Його проектували для транспортування космічного корабля «Буран» (на фото) та ракетних систем. Побудували лише один літак Ан-225, який здійснив свій перший політ у 1988 році. Після розпаду СРСР цей літак був модифікований у Києві для комерційної експлуатації і презентований у 2001 році під назвою «Мрія»
Літак Ан-225 летить у ясному весняному небі над Києвом, 23 квітня 2020 року. Віталій&nbsp;Шост, заступник директора авіакомпанії &laquo;Антонов&raquo;, заявив Радіо Свобода, що літак здійснює у середньому від 12 до 20 рейсів на рік, але у 2020 році він уже здійснив 7 міжнародних&nbsp;поставок.
6 Літак Ан-225 летить у ясному весняному небі над Києвом, 23 квітня 2020 року. Віталій Шост, заступник директора авіакомпанії «Антонов», заявив Радіо Свобода, що літак здійснює у середньому від 12 до 20 рейсів на рік, але у 2020 році він уже здійснив 7 міжнародних поставок.
Коробки із захисними масками вивантажують&nbsp;із Ан-225 у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року.&nbsp;Шост&nbsp;каже, що літак має великий попит під час пандемії, тому що легкі вантажі захисного медичного обладнання можуть повністю заповнити його просторий вантажний відсік довжиною у 43 метри. Іншим літакам, щоб перевезти такий самий об&#39;єм&nbsp;поставки, довелося б здійснити декілька рейсів
7 Коробки із захисними масками вивантажують із Ан-225 у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року. Шост каже, що літак має великий попит під час пандемії, тому що легкі вантажі захисного медичного обладнання можуть повністю заповнити його просторий вантажний відсік довжиною у 43 метри. Іншим літакам, щоб перевезти такий самий об'єм поставки, довелося б здійснити декілька рейсів
Ан-225 летить у небі над Одесою, Україна, 23 квітня 2020 року.&nbsp;Шост&nbsp;відмовився сказати, скільки коштує оренда літака, але у 2004 році транспортування негабаритного промислового компонента з Данії до Казахстану, як повідомляється,​ коштувало 291 тисячу доларів
8 Ан-225 летить у небі над Одесою, Україна, 23 квітня 2020 року. Шост відмовився сказати, скільки коштує оренда літака, але у 2004 році транспортування негабаритного промислового компонента з Данії до Казахстану, як повідомляється,​ коштувало 291 тисячу доларів
Одягнутий у захисні засоби екіпаж Антонова після приземлення у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року
9 Одягнутий у захисні засоби екіпаж Антонова після приземлення у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року
Журналісти багатьох ЗМІ вишукувалися у лінію, щоб зафільмувати&nbsp;приземлення літака Ан-225, наповненого мільйонами предметів&nbsp;індивідуального&nbsp;захисту у Варшаві 14 квітня 2020 року. Як&nbsp;повідомляється, тисячі людей побачили прибуття унікального літака, а одне відео з приземленням &laquo;Мрії&raquo;14 квітня зібрало майже 2 мільйони переглядів
10 Журналісти багатьох ЗМІ вишукувалися у лінію, щоб зафільмувати приземлення літака Ан-225, наповненого мільйонами предметів індивідуального захисту у Варшаві 14 квітня 2020 року. Як повідомляється, тисячі людей побачили прибуття унікального літака, а одне відео з приземленням «Мрії»14 квітня зібрало майже 2 мільйони переглядів
Захисні маски, придбані урядом Німеччини, вивантажуються у Лейпцигу. Для цього рейсу з Китаю до Німеччини, каже&nbsp;Шост, спочатку планувалося, щоб літак заправився у Казахстані, а потім в&nbsp;Азербайджані. Проте через те, що вантаж був&nbsp;легким, пілот вирішив летіти прямо з Казахстану до Німеччини &nbsp;
11 Захисні маски, придбані урядом Німеччини, вивантажуються у Лейпцигу. Для цього рейсу з Китаю до Німеччини, каже Шост, спочатку планувалося, щоб літак заправився у Казахстані, а потім в Азербайджані. Проте через те, що вантаж був легким, пілот вирішив летіти прямо з Казахстану до Німеччини
 
Ан-225 відлітає зі своєї бази під Києвом, 11 квітня 2020 року.&nbsp;Шост&nbsp;розповів Радіо Свобода, що цей літак &ndash; це &laquo;наша візитна картка, обличчя нашої компанії. Багато людей знайомі з українською авіакомпанією &laquo;Антонов&raquo; завдяки цьому літаку&raquo;
12 Ан-225 відлітає зі своєї бази під Києвом, 11 квітня 2020 року. Шост розповів Радіо Свобода, що цей літак – це «наша візитна картка, обличчя нашої компанії. Багато людей знайомі з українською авіакомпанією «Антонов» завдяки цьому літаку»

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