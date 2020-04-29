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29 квітня 2020, Київ 14:05
Фотогалереї
Український мегалітак «Мрія» працює наднормово через пандемію коронавірусу
29 квітня 2020, 13:57
Еймос Чаппл
Необхідність повітряного перевезення великої кількості засобів індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу викликала великий попит на український транспортний літак-рекордсмен Ан-225 «Мрія».
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Охоронець у масці на тлі єдиного та неповторного транспортного літака Ан-225 після перевезення 10 мільйонів захисних масок із Китаю до Німеччини, 27 квітня 2020 року
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Найважчий у світі літак Ан-225 завантажують у китайському місті Тяньцзінь перед вильотом у Польщу 13 квітня 2020 року. Українська «Мрія» стала однією із зірок світової боротьби з пандемією коронавірусу.
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Ан-225 приземляється у Києві 23 квітня 2020 року. Літак довжиною у 84 метри має найбільший розмах крил серед усіх робочих літаків у світі – 88,4 метра
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Фото з кабіни Ан-225. Екіпаж літака складається із шести людей
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Ан-225 був створений у Київському конструкторскому б'юро Антонова в останнє десятиліття перебування України у складі Радянського Союзу. Його проектували для транспортування космічного корабля «Буран» (на фото) та ракетних систем. Побудували лише один літак Ан-225, який здійснив свій перший політ у 1988 році. Після розпаду СРСР цей літак був модифікований у Києві для комерційної експлуатації і презентований у 2001 році під назвою «Мрія»
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Літак Ан-225 летить у ясному весняному небі над Києвом, 23 квітня 2020 року. Віталій Шост, заступник директора авіакомпанії «Антонов», заявив Радіо Свобода, що літак здійснює у середньому від 12 до 20 рейсів на рік, але у 2020 році він уже здійснив 7 міжнародних поставок.
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Коробки із захисними масками вивантажують із Ан-225 у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року. Шост каже, що літак має великий попит під час пандемії, тому що легкі вантажі захисного медичного обладнання можуть повністю заповнити його просторий вантажний відсік довжиною у 43 метри. Іншим літакам, щоб перевезти такий самий об'єм поставки, довелося б здійснити декілька рейсів
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Ан-225 летить у небі над Одесою, Україна, 23 квітня 2020 року. Шост відмовився сказати, скільки коштує оренда літака, але у 2004 році транспортування негабаритного промислового компонента з Данії до Казахстану,
як повідомляється
, коштувало 291 тисячу доларів
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Одягнутий у захисні засоби екіпаж Антонова після приземлення у Лейпцигу, 27 квітня 2020 року
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Журналісти багатьох ЗМІ вишукувалися у лінію, щоб зафільмувати приземлення літака Ан-225, наповненого мільйонами предметів індивідуального захисту у Варшаві 14 квітня 2020 року. Як повідомляється, тисячі людей побачили прибуття унікального літака, а одне
відео
з приземленням «Мрії»14 квітня зібрало майже 2 мільйони переглядів
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Захисні маски, придбані урядом Німеччини, вивантажуються у Лейпцигу. Для цього рейсу з Китаю до Німеччини, каже Шост, спочатку планувалося, щоб літак заправився у Казахстані, а потім в Азербайджані. Проте через те, що вантаж був легким, пілот вирішив летіти прямо з Казахстану до Німеччини
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Ан-225 відлітає зі своєї бази під Києвом, 11 квітня 2020 року. Шост розповів Радіо Свобода, що цей літак – це «наша візитна картка, обличчя нашої компанії. Багато людей знайомі з українською авіакомпанією «Антонов» завдяки цьому літаку»
Український мегалітак «Мрія» працює наднормово через пандемію коронавірусу
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