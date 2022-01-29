«Мінусники»: як та за що в СРСР людей карали простором

У часи сталінізму, окрім відомих методів політичного терору (фізичне знищення, позбавлення волі, заслання), широко практикувалася географічна ізоляція громадян, визнаних владою «соціально небезпечними». Окрім примусового видалення з домівок, цим людям забороняли жити у певних («режимних») місцевостях СРСР. Для них навіть винайшли тавруючий неологізм – «мінусники», що походив від встановлених географічних заборон. Пролити світло на цю маловідому складову радянського терору вирішили докторки історичних наук Тамара Вронська і Олена Стяжкіна у своїй книзі «Мінусники: покарані простором», що вийшла у видавництві «Темпора».

Найдавніша форма покарання

Вигнання, виселення з рідної домівки, видворення з громади здавна вважалось однією з найтяжчих форм покарання для людини. Покарати вигнанням могли на рівні:

спільноти: племені, роду тощо;

одноосібного рішення правителя;

державних приписів і заборон.

У давньому суспільстві вигнанець, позбувшись підтримки громади, був приречений на самотність, голод, хвороби і, зрештою, неминучу смерть. У Давньому Римі таким людям заборонялося давати їжу і воду. Впродовж століть монархи і церква часто вдавались до вигнання як форми покарання інакодумців і «незручних» владі людей. І лише у 20 столітті уряди європейських держав визнають його недемократичним і таким, що порушує права людини.

«Більшовицькі практики соціальної інженерії»

Проте більшовицький режим паралельно з більш жорстокими виявами насильства вдавався й до цільової «санації» (очищення – ред.) територій через виселення або вигнання «непевних» категорій людей, наголошують історикині.

«Якщо брати до уваги масові розстріли, тривалі терміни ув’язнення, голод, то вигнання з власної території чи заборона проживати на певній місцевості можна було б вважати великою милістю. Але якщо точкою відліку стають права людини, цінність людського життя, то в цьому плані покарання вигнанням це страшна трагедія для людини. Коли запустились процеси реабілітації, то ці люди навіть не претендували на реабілітацію, оскільки не вважали себе покараними, – зауважують дослідниці.