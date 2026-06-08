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«Місто тримається, якби би ворог не намагався його спаскудити»: водій маршрутки та жителі Слов'янська про наближення військ РФ

«Місто тримається, якби би ворог не намагався його спаскудити»: водій маршрутки та жителі Слов'янська про наближення військ РФ
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«Місто тримається, якби би ворог не намагався його спаскудити»: водій маршрутки та жителі Слов'янська про наближення військ РФ

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Російські війська знову просунулися в бік Слов'янська, останнього великого населеного пункту в Донецькій області перед сусідньою Харківською.

Від лінії фронту до межі міста залишилося лише 15–20 км. Російські війська вже мають можливість атакувати Слов'янськ авіабомбами та дронами-камікадзе: через це в деякі райони адміністрація заборонила їздити громадському транспорту.

Сергій Загородний, з яким поспілкувалась телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) – водій маршрутного автобуса прифронтового Слов’янська. Його маршрут поки що їздить, і він чекає на пасажирів на кінцевій зупинці. Його пасажири – переважно пенсіонери, яким важко ходити пішки. Хтось їде в банк, хтось у поліклініку, а хтось – на дачу.

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