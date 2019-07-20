У Росії опозиційні кандидати на майбутніх виборах до Московської міської ради провели акцію протесту в суботу, 20 липня, в центрі Москви, щоб засудити їхній недопуск до вересневих виборів. Близько 1000 людей символічно постукали в двері кабінету мера російської столиці Сергія Собяніна. Потім активісти попрямували до Московської виборчої комісії з вимогою зустрітися з головою комісії Валентином Горбуновим. Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії. Кандидати повинні були подати в комісію 4500 підписів на свою підтримку до 6 липня, щоб отримати право брати участь у виборах у вересні. Виборці повинні були вказати свою адресу, паспортні дані і підпис. У Московській виборчій комісії багато підписів кандидатів назвали недійсними, вказавши на неточності в іменах, адресах чи паспортних даних. (Відео Associated Press)