Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Солістка Національної опери України, яка виїхала з країни через вторгнення РФ, знову на сцені – в Угорщині

Фото: Мартон Монус (Reuters) Фото:Marton Monus (Reuters)

Поки гасне світло в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, Ганна Муромцева починає свій танець-політ, виконуючи головну роль у «Лебединому озері» російського композитора Чайковського. Глядачі вибухають оплесками.

Про дім Ганні Муромцевій нагадує ланцюжок з мапою України
Про дім Ганні Муромцевій нагадує ланцюжок з мапою України

Рік тому, після початку повномасштабного вторгнення, 29-річна танцівниця покидала Київ у переповненому потязі з тисячами інших біженців. Тоді Ганна Муромцева думала про те, чи вийде вона коли-небудь знову на сцену.

Муромцева готується до тренувань в Угорській державній опері в Будапешті
Муромцева готується до тренувань в Угорській державній опері в Будапешті

Ганна Муромцева була на піку кар'єри в Національній опері України, коли війна розбила її плани.

Востаннє вона виступала в Києві 22 лютого 2022 року.

Перерва між тренуванням
Перерва між тренуванням

Вже наступного тижня після вторгнення Росії Ганна Муромцева їхала в потязі на захід України. Упродовж виснажливої 12-годинної подорожі, вони сиділи з подругою по черзі. Також Ганні пощастило знайти водія для матері та бабусі й переконати їх виїхати.

Жінки зустрілися у Львові й поїхали до Бельгії. Там на них чекала родина, в якої Ганна була на канікулах у дитинстві.

Полишаючи дім, Ганна Муромцева взяла тільки одну сумку, залишивши пуанти.

Ганна Муромцева на фото тримає нову пару пуантів
Ганна Муромцева на фото тримає нову пару пуантів

«Коли я покидала Київ, не думала, що буду танцювати знову. Я попрощалася зі своєю кар’єрою», — розповіла балерина кореспондентам агенції Reuters між репетиціями. Ганна виконує дві партії: білої лебідки Одетти та підступної чорної — Оділії.

Ця партія вважається неперевершеною для кращих балерин. Ганна Муровцева виконувала її понад п’ять років та зі своєю рідною трупою їздила на гастролі не лише Україною, а й до Китаю та Японії.

Російський танцюрист Борис Журилов і Ганна Муромцева на танцювальному класі у майстра Ірини Прокоф'євої
Російський танцюрист Борис Журилов і Ганна Муромцева на танцювальному класі у майстра Ірини Прокоф'євої
Муромцева і Журилов відпрацьовують головні ролі в «Лебединому озері»
Муромцева і Журилов відпрацьовують головні ролі в «Лебединому озері»
Після дня репетицій Ганна Муромцева їде додому на автобусі
Після дня репетицій Ганна Муромцева їде додому на автобусі

Повернення на сцену

Виконання головної партії в «Лебединому озері» в Угорському державному оперному театрі було мрією для Ганни після року виживання з дня на день, і збереження себе як танцівниці, як фізично, так і морально.

Вишукані сходи в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, де виступає Ганна Муромцева
Вишукані сходи в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, де виступає Ганна Муромцева

На публічній генеральній репетиції Ганна Муромцева зачарувала публіку своєю пристрасною, майже гіпнотичною грою.

«Я щаслива знову створювати історію на сцені», — сказала вона.

«Це зовсім інша постановка (у Будапешті). Мені здається, що я дійсно маю проявити себе. Ви маєте бути дуже гнучкими у своїй голові, а не у своєму тілі».

Ганна щодня працює над своєю концентрацією, виходячи на довгі прогулянки та насолоджуючись компанією нових друзів.

Швачка за лаштунками поправляє костюм Муромцевої
Швачка за лаштунками поправляє костюм Муромцевої

Важкі тренування і щільний графік Ганни також допомагають їй справлятися, але іноді, за словами балерини, вона, повернувшись до своєї квартири, плаче, щоб випустити все.

Виступ Ганни Муромцевої під час репетиції в Угорському державному оперному театрі
Виступ Ганни Муромцевої під час репетиції в Угорському державному оперному театрі

Торік Ганну Муромцеву зареєстрували як біженку в Німеччині. Там їй запропонували нові пуанти та місце для тренувань перед тим, як вона пройшла прослуховування в Угорському державному оперному театрі, в якій серед солістів є українські, російські та білоруські танцюристи, а також міжнародні танцівники кордебалету.

Мама й бабуся Ганни минулого року повернулися до Києва й вона рада бути поруч із ними в сусідній країні на випадок, якщо їм знадобиться допомога. Мама балерини планує приїхати до Угорщини наприкінці березня, щоб побачити доньку в «Лебединому озері». Ганна каже, що це додає їй емоційної сили.

«Це дуже багато значить для мене, оскільки вони з дідусем завжди найбільше підтримували мене в балеті», — розповіла вона.

Батько Ганни Муромцевої також живе в Києві. А її хрещений щойно повернувся з передової пораненим, він був там кілька місяців, розповіла вона.

Хоча Угорський державний оперний театр взяв Ганну на роботу ще на один рік, сама вона хотіла б повернутися додому.

«Я чекаю цього дня, коли зможу знову танцювати на київській сцені, але поки у мене контракт тут».

Муромцева і Журилов виступають під час генеральної репетиції «Лебединого озера» в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, 16 березня 2023 року
Муромцева і Журилов виступають під час генеральної репетиції «Лебединого озера» в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, 16 березня 2023 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG