Солістка Національної опери України, яка виїхала з країни через вторгнення РФ, знову на сцені – в Угорщині

Поки гасне світло в Угорському державному оперному театрі в Будапешті, Ганна Муромцева починає свій танець-політ, виконуючи головну роль у «Лебединому озері» російського композитора Чайковського. Глядачі вибухають оплесками.

Рік тому, після початку повномасштабного вторгнення, 29-річна танцівниця покидала Київ у переповненому потязі з тисячами інших біженців. Тоді Ганна Муромцева думала про те, чи вийде вона коли-небудь знову на сцену.

Ганна Муромцева була на піку кар'єри в Національній опері України, коли війна розбила її плани. Востаннє вона виступала в Києві 22 лютого 2022 року.

Вже наступного тижня після вторгнення Росії Ганна Муромцева їхала в потязі на захід України. Упродовж виснажливої 12-годинної подорожі, вони сиділи з подругою по черзі. Також Ганні пощастило знайти водія для матері та бабусі й переконати їх виїхати. Жінки зустрілися у Львові й поїхали до Бельгії. Там на них чекала родина, в якої Ганна була на канікулах у дитинстві. Полишаючи дім, Ганна Муромцева взяла тільки одну сумку, залишивши пуанти.

«Коли я покидала Київ, не думала, що буду танцювати знову. Я попрощалася зі своєю кар’єрою», — розповіла балерина кореспондентам агенції Reuters між репетиціями. Ганна виконує дві партії: білої лебідки Одетти та підступної чорної — Оділії. Ця партія вважається неперевершеною для кращих балерин. Ганна Муровцева виконувала її понад п’ять років та зі своєю рідною трупою їздила на гастролі не лише Україною, а й до Китаю та Японії.

Повернення на сцену Виконання головної партії в «Лебединому озері» в Угорському державному оперному театрі було мрією для Ганни після року виживання з дня на день, і збереження себе як танцівниці, як фізично, так і морально.

На публічній генеральній репетиції Ганна Муромцева зачарувала публіку своєю пристрасною, майже гіпнотичною грою. «Я щаслива знову створювати історію на сцені», — сказала вона. «Це зовсім інша постановка (у Будапешті). Мені здається, що я дійсно маю проявити себе. Ви маєте бути дуже гнучкими у своїй голові, а не у своєму тілі».

Ганна щодня працює над своєю концентрацією, виходячи на довгі прогулянки та насолоджуючись компанією нових друзів.

Важкі тренування і щільний графік Ганни також допомагають їй справлятися, але іноді, за словами балерини, вона, повернувшись до своєї квартири, плаче, щоб випустити все.

Торік Ганну Муромцеву зареєстрували як біженку в Німеччині. Там їй запропонували нові пуанти та місце для тренувань перед тим, як вона пройшла прослуховування в Угорському державному оперному театрі, в якій серед солістів є українські, російські та білоруські танцюристи, а також міжнародні танцівники кордебалету. Мама й бабуся Ганни минулого року повернулися до Києва й вона рада бути поруч із ними в сусідній країні на випадок, якщо їм знадобиться допомога. Мама балерини планує приїхати до Угорщини наприкінці березня, щоб побачити доньку в «Лебединому озері». Ганна каже, що це додає їй емоційної сили. «Це дуже багато значить для мене, оскільки вони з дідусем завжди найбільше підтримували мене в балеті», — розповіла вона. Батько Ганни Муромцевої також живе в Києві. А її хрещений щойно повернувся з передової пораненим, він був там кілька місяців, розповіла вона.