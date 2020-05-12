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12 травня 2020, Київ 17:05
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Мир на Донбасі за пару місяців?

Мир на Донбасі за пару місяців?
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Мир на Донбасі за пару місяців?

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Закінчити війну України та Росії всього за кілька місяців. Цю ідею просувають в Офісі президента Зеленського. Мова про вибори на окупованому Донбасі в жовтні 2020. Наскільки це реально? Що стоїть за гучними заявами українського президента? На які умови погодиться президент Росії Путін?

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