Мир на Донбасі за пару місяців?

Закінчити війну України та Росії всього за кілька місяців. Цю ідею просувають в Офісі президента Зеленського. Мова про вибори на окупованому Донбасі в жовтні 2020. Наскільки це реально? Що стоїть за гучними заявами українського президента? На які умови погодиться президент Росії Путін?