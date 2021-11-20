На північних схилах гори Піп Іван у Карпатах випало до метра снігу. Про це повідомив у фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувального пост.

«Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер західний 8м/с, обмежена видимість до 50м, на північних схилах передуви снігу до 1 метра», – йдеться у повідомленні.

Український гідрометеорологічний центр повідомляє у фейсбуці, що 21 листопада на території України буде без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

«Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей – пориви 15-20 м/с. Температура вночі – 1-6° тепла, на Лівобережжі – місцями 0-2° морозу; вдень – 7-12° тепла, на півдні – до 14°; в Карпатах вночі – близько 0°, вдень 1-5° тепла».