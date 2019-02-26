Як «Нацкорпус» їздив до сина Гладковського в гості – відео

У селі Козин на Київщині під будинком Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відбулася акція протесту після оприлюднення журналістського розслідування, фігурантом якого і став Гладковський-молодший. Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, представники організацій «Національний корпус» та «Національні дружини» розкидали перед брамою будинку папірці у вигляді грошей та розлили червону фарбу як «символ крові». Організатори спочатку заявили, що акція «Розкрадаєш оборонку України – відрубаємо руки» буде мирною, але незабаром представники акції почали застосовувати піротехніку, у вікна будівлі почали жбурляти каміння, а перед входом на подвір’я підпалили штучні гроші, залиті фарбою.