«Наше завдання – тримати фронт і готувати його до наступу» – офіцер ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» цього разу розкаже про те, як війна Росії з Україною змінилася після того, як окупаційні війська на місяці зав’язли у боях від району Кремінної до Бахмуту, Вугледару та Авдіївки. Яка ситуація на передовій? Чому активні бої постійно йдуть лише в окремих гарячих точках і чи готує Росія резерви для чергового наступу?

Як бої за Бахмут змінили війну з Росією – дивіться у новому випуску телепроєкту Донбас.Реалії о 18:00 на @Радіо Свобода

«Ведемо глуху оборону: окопуємося, закопуємося, але при цьому відчуваємо в собі сили і мало-помалу наступаємо. Пересуваємо спостережні пункти усе далі і далі в бік противника. Ми займаємо все більше нашої землі, віджимаємо противника, тому що сили в нього вичерпуються, а ми відчуваємо, що у нас сил усе більше. І наше завдання ще тримати цей фронт та готувати фронт до наступу», – каже офіцер 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним «Борисович».

«Що стосується Бахмуту – він починався 8 місяців тому як спроба виконати вказівку із Кремля вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Строки виходу переносилися рази три. Ніхто нікуди не вийшов і в подальшому не вийде. Але їм вкрай необхідно до 9 травня показати значний чи незначний успіх. І вони вважають що саме Бахмут і може таким успіхом стати. Відповідно в топку цієї боротьби вкидаються величезні ресурси», – додає експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

З грудня 2022 року Росія під Бахмутом та інших регіонах України втратила 100 тисяч особового складу, з яких 20 тисяч – вбитими. Ці числа озвучив Джон Кірбі із Ради нацбезпеки США. За його словами, РФ з усіх сил намагається оточити місто і це перетворилося у війну на виснаження. За даними українського командування, на бахмутському напрямку зараз воюють понад 25 тисяч російських військових, 65 танків і до пів тисячі бойових броньованих машин, дві сотні одиниць артилерії і РСЗВ.