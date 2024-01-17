Ввечері 16 січня російські війська завдали удару по Харкову двома ракетами С-300, повідомили військові і влада. За останніми даними, внаслідок російської атаки поранені 17 людей, 14 з яких перебувають у лікарні, пошкоджені близько 20 багатоквартирних будинків та медустанова. У ніч на 17 січня сили РФ атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців. Що розповіли очевидці та наслідки атаки на Одесу та Харків – дивіться у відео.