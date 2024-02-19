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Історії важких поранень у запеклих боях: військові показують наслідки і відновлення | #ВУКРАЇНІ

Історії важких поранень у запеклих боях: військові показують наслідки і відновлення | #ВУКРАЇНІ
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Історії важких поранень у запеклих боях: військові показують наслідки і відновлення | #ВУКРАЇНІ

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Через повномасштабну війну тисячі українців, як військових, так і цивільних, отримують каліцтва, важкі поранення, багато хто втрачає кінцівки. Аби повернутися до повноцінного життя, їм потрібна реабілітація та протезування, яке, за законом, держава Україна надає безкоштовно.

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Але чи зможе впоратися медична система з таким величезним потоком людей, які потребують протезування? Дивіться у новому випуску #ВУКРАЇНІ

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