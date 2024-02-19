Але чи зможе впоратися медична система з таким величезним потоком людей, які потребують протезування? Дивіться у новому випуску #ВУКРАЇНІ
Історії важких поранень у запеклих боях: військові показують наслідки і відновлення | #ВУКРАЇНІ
Випуски
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19:00, 12 лютого 2024
Військові медики бʼються за життя: страшні поранення, операції та полон | #ВУКРАЇНІ
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19:00, 05 лютого 2024
Останні оборонці про 3 доби безперервного штурму та полон | #ВУКРАЇНІ
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18:00, 08 січня 2024
Потяг «Київ-Краматорськ»: історії кохання під час війни | #ВУКРАЇНІ
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19:00, 01 січня 2024
Чи буде обмін? Чому цивільні полонені не повертаються додому? | #ВУКРАЇНІ
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