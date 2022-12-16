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Чи дійсно буде наступ на Київ? Залужний роз'яснив можливу тактику РФ

Чи дійсно буде наступ на Київ? Залужний роз'яснив можливу тактику РФ
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Чи дійсно буде наступ на Київ? Залужний роз'яснив можливу тактику РФ

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«Росіяни готують ще 200 тисяч нових солдатів, і, без сумніву, знову можуть піти на Київ», – це лише одна теза із інтерв'ю двох високопоставлених українських генералів – Валерія Залужного і Олександра Сирського, виданню The Economist.

Головнокомандувач Збройних Сил та командувач Сухопутних військ розповіли про свої стратегічні завдання на війні, зокрема – що треба українському війську, аби вийти на державні кордони станом на 23-лютого? Якими шляхами ЗСУ можуть дістатися до Криму?

А також про своє ставлення до командирів російської армії, їхню тактику та різницю у військовому сенсі між Україною та Росією.

Огляд заяв Залужного та Сирського на Радіо Свобода.

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