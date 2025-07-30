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Політика

НАЖИВО: нові протести в Україні перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

24 липня Зеленський ініціював новий законопроєкт №13533, який нібито має відновити незалежність НАБУ і САП
24 липня Зеленський ініціював новий законопроєкт №13533, який нібито має відновити незалежність НАБУ і САП

Напередодні запланованого голосування у ВР у Києві та інших великих містах знову збираються мітингувальники.

Тим часом профільні комітети рекомендують до ухвалення президентський законопроєкт щодо НАБУ і САП. Це нібито має повернути незалежність цим інституціям.

  • Чи є у депутатів на це голоси?
  • Чи сприймуть це голосування мітингувальники?
  • Як далі діятиме президент України Зеленський?

Радіо Свобода у спецетері програми Свобода Live у прямому ефірі транслює включення з міст України, де проходять протести і обговорює варіанти розвитку подій із аналітиками та експертами:


  • 22 липня парламент України ухвалив законопроєкт № 12414 (263 голоси), що суттєво обмежує автономію та незалежність НАБУ та САП. Генпрокурор, згідно з цим законом, отримав право нагляду за справами, вказівок детективам – без участі незалежних структур.
  • Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон, який набрав чинності 23 липня.
  • У Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах розпочалися протести.
  • Єврокомісар з питань розширення Марта Кос та низка інших європейських політиків висловили стурбованість ухваленням цього закону, оскільки незалежність антикорупційних органів є частиною угоди про Асоціацію України з ЄС.
  • 24 липня Зеленський ініціював новий законопроєкт №13533, який нібито має відновити незалежність НАБУ і САП. 30 липня його підтримав профільний комітет парламенту.
  • Верховна Рада планує розглянути цей законопроєкт 31 липня.

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