НАЖИВО: нові протести в Україні перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

Напередодні запланованого голосування у ВР у Києві та інших великих містах знову збираються мітингувальники.
Тим часом профільні комітети рекомендують до ухвалення президентський законопроєкт щодо НАБУ і САП. Це нібито має повернути незалежність цим інституціям.
- Чи є у депутатів на це голоси?
- Чи сприймуть це голосування мітингувальники?
- Як далі діятиме президент України Зеленський?
Радіо Свобода у спецетері програми Свобода Live у прямому ефірі транслює включення з міст України, де проходять протести і обговорює варіанти розвитку подій із аналітиками та експертами:
- 22 липня парламент України ухвалив законопроєкт № 12414 (263 голоси), що суттєво обмежує автономію та незалежність НАБУ та САП. Генпрокурор, згідно з цим законом, отримав право нагляду за справами, вказівок детективам – без участі незалежних структур.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон, який набрав чинності 23 липня.
- У Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах розпочалися протести.
- Єврокомісар з питань розширення Марта Кос та низка інших європейських політиків висловили стурбованість ухваленням цього закону, оскільки незалежність антикорупційних органів є частиною угоди про Асоціацію України з ЄС.
- 24 липня Зеленський ініціював новий законопроєкт №13533, який нібито має відновити незалежність НАБУ і САП. 30 липня його підтримав профільний комітет парламенту.
- Верховна Рада планує розглянути цей законопроєкт 31 липня.
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