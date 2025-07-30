НАЖИВО: нові протести в Україні перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

Напередодні запланованого голосування у ВР у Києві та інших великих містах знову збираються мітингувальники.

Тим часом профільні комітети рекомендують до ухвалення президентський законопроєкт щодо НАБУ і САП. Це нібито має повернути незалежність цим інституціям.

Чи є у депутатів на це голоси?

Чи сприймуть це голосування мітингувальники?

Як далі діятиме президент України Зеленський?

Радіо Свобода у спецетері програми Свобода Live у прямому ефірі транслює включення з міст України, де проходять протести і обговорює варіанти розвитку подій із аналітиками та експертами:



