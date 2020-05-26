Компанія Volkswagen виплатить компенсації автовласникам після програшу у «справі дизельгейт»

Федеральний суд Німеччини 25 травня постановив, що компанія Volkswagen маж виплатити компенсацію водієві, який придбав один з її дизельних автомобілів, оснащений програмним забезпеченням, що «підтасовувало» дані про викиди.

Позивачеві Герберту Гілберту частково відшкодують вартість транспортного засобу з урахуванням амортизації.

Постанова від 25 травня зачіпає близько 60 тисяч персональних позовів від власників автомобілів у Німеччині.

У компанії Volkswagen заявили, що запропонують постраждалим разову грошову компенсацію.

Компанія вже задовольнила груповий позов від 235 тисяч німецьких автовласників на 830 мільйонів євро.

Окремо автовиробник виплатив понад 30 мільярдів євро у вигляді штрафів, компенсацій і схем викупу по всьому світу, відколи в 2015 році розгорівся скандал із викидами від дизельних двигунів, так званий «дизельгейт».

Компанія визнала, що використала незаконне програмне забезпечення для маніпулювання результатами випробувань на викиди від дизпалива у двигунах. Близько 11 мільйонів автомобілів були оснащені такою системою.