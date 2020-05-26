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26 травня 2020, Київ 10:38
Новини | Міжнародні

Компанія Volkswagen виплатить компенсації автовласникам після програшу у «справі дизельгейт»

Автомобільний гігант раніше вже задовольнив груповий позов від 235 тисяч німецьких автовласників на 830 мільйонів євро

Федеральний суд Німеччини 25 травня постановив, що компанія Volkswagen маж виплатити компенсацію водієві, який придбав один з її дизельних автомобілів, оснащений програмним забезпеченням, що «підтасовувало» дані про викиди.

Позивачеві Герберту Гілберту частково відшкодують вартість транспортного засобу з урахуванням амортизації.

Постанова від 25 травня зачіпає близько 60 тисяч персональних позовів від власників автомобілів у Німеччині.

У компанії Volkswagen заявили, що запропонують постраждалим разову грошову компенсацію.

Компанія вже задовольнила груповий позов від 235 тисяч німецьких автовласників на 830 мільйонів євро.

Окремо автовиробник виплатив понад 30 мільярдів євро у вигляді штрафів, компенсацій і схем викупу по всьому світу, відколи в 2015 році розгорівся скандал із викидами від дизельних двигунів, так званий «дизельгейт».

Компанія визнала, що використала незаконне програмне забезпечення для маніпулювання результатами випробувань на викиди від дизпалива у двигунах. Близько 11 мільйонів автомобілів були оснащені такою системою.

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