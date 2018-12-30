На півдні Англії виявили чергових нелегалів, що прибули з Франції морем

На південному сході Англії, на березі Ла-Маншу біля міста Кінґздауна, виявили шістьох громадян Ірану, які прибули з французького боку протоки надувним каркасним човном, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії.

За повідомленням, затриманим надали медичну допомогу і передали їм імміграційним органам.

Від початку минулого місяця, таким чином, уже понад 220 осіб намагалися потрапити до Британії з берегів Франції, подолавши води Ла-Маншу, що викликало занепокоєння в обох країнах.

Також зростають побоювання, що дедалі більша кількість спроб дістатися малими човнами через Ла-Манш із його штормами і активним комерційним судноплавством у протоці може призвести до трагедії.

Париж і Лондон, як написав у твітері міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, «координують активізацію наших зусиль у боротьбі з перетинами Ла-Маншу, які здійснюють деякі незаконні мігранти малими човнами з ризиком для своїх життів». «Дипломатична неділя», – зауважив він про захід у вихідний день.

Голова МВС Великої Британії Саджид Джавід у відповідь подякував йому у твітері і додав: «Велика Британія і Франція посилять наші спільні зусилля, щоб зупинити нелегальну міграцію – захистити наші кордони і врятувати людські життя».