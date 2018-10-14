У Дніпрі військовим маршем і показом техніки з зони бойових дій відзначили День захисника України

У Дніпрі військовим маршем і показом техніки з зони бойових дій на Донбасі відзначили День захисника України. Урочистості відбулись біля найбільшого Державного прапора України і найвищої в Україні щогли для цього прапора.

Заходи розпочались з нагородження учасників бойових дій, волонтерів та громадських активістів.

Військовослужбовці влаштували виставку техніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Бойова техніка прибула із розташування 93-ї бригади.

Понад дві тисячі бійців військовослужбовців пройшли центром міста з вигуками «Слава Україні! Героям слава!». В ході взяли участь військові Збройних сил України, бійці добробатів, нацгвардійці, поліцейські, рятувальники. Стартувала хода біля облдержадміністрації, а завершилась біля найвищого флагштока країни. До учасників маршу приєдналися родини захисників та жителі міста.

Опісля розпочався концерт учасників фестивалю «Пісні, народженні в АТО».

Родзинка вечірньої програми – «відеомепінг-шоу»: на великій сцені завдовжки у 27 метрів розміщені екрани, на ких транслюють відео у форматі 3D паралельно з лазерним шоу.

14 жовтня в Україні відзначають свято Дня захисника України. Це також день Покрови пресвятої Богородиці за церковним календарем. Крім того, цей день вшановують і як річницю створення Української повстанської армії 76 років тому.